Верховная Рада приняла закон о ратификации Протокола к Соглашению между Украиной и Швейцарией о международных автоперевозках

05.04.2017, 14:04

Верховная Рада приняла Закон "О ратификации Протокола между Кабинетом Министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов от 30 октября 2000 года и Протокол к Соглашению".

Верховная Рада Украины ратифицировала Протокол между Кабинетом Министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов от 30 октября 2000 года и Протокол к Соглашению, который вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого Протокола.

Соответствующий проект закона зарегистрирован под №0137.

Народные депутаты аплодисментами приветствовали делегацию парламентариев государств-членов НАТО - членов Парламентской ассамблеи НАТО, принимающих участие в заседании Межпарламентского совета Украина - НАТО.

Председательствующий проинформировал народных депутатов о том, что во исполнение принятого вчера решения о заслушивании руководителей некоторых государственных органов три органа подали свои отчеты, а председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак может выступить сегодня на пленарном заседании.

Председательствующий предложил проголосовать за то, чтобы сегодня заслушать председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Народные депутаты поддержали предложение о заслушивании на пленарном заседании председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Представители фракции Радикальной партии разблокировали трибуну для выступлений.

Председатель фракции Олег Ляшко заявил, что сейчас фракция Радикальной партии в полном составе идет на заседание правительства для того, чтобы требовать от него принятия решения о возвращении государственного управления государственной собственностью.

Народные депутаты повторно рассмотрели после доработки Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий" №1076.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.