Стартует конкурс имени героя Небесной Сотни для тех, кто развивает спорт среди людей с инвалидностью

05.04.2017, 15:28

Сегодня, 5 апреля, начинается конкурс на отличие имени героя Небесной Сотни" Дмитрия Максимова, спортсмена-дефлимпийца, погибшего во время Евромайдана. Отличие будут вручать тем, кто помогает людям с инвалидностью заниматься спортом. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре рассказал Владимир Бульба, советник министра молодежи и спорта Украины, координатор проекта "Общая победа", председатель ОО "Открытые возможности".

"Это некоммерческое отличие, оно от сердца и души. Оно для тех, кто уже начал создавать условия, чтобы люди с ограниченными возможностями могли заниматься спортом. Награждая таких людей, мы также будем указывать государству на то, где оно недорабатывает", - отметил он.

Идея отличия - содействовать воплощению в жизнь мечты и идеалов героев Небесной Сотни, которые не успели осуществить свои мечты. Будет три номинации: организация и развитие учреждений для занятия спортом и реабилитации, благотворительный взнос и проведение спортивных соревнований. "Конкурс будет проходить с 5 по 22 апреля. Дедлайн подачи заявок - 22 апреля. Не позднее 15 мая состоится награждение", - рассказал Владимир Бондарчук, председатель ОО " Семья Героев "Небесной сотни". Положение о конкурсе и образцы заявок будут размещаться на сайте ОО "Семья Героев Небесной сотни и Министерства молодежи и спорта. Также нужно приложить мотивационное письмо и информацию об инициативе и её деятельности. "Такие конкурсы популяризируют реальные примеры героизма. Это хороший пример для молодежи: рассказывать истории реальных людей, которые мечтали и стремились быть победителями и стали национальными героями", - добавил Павел Булгак, советник министра молодежи и спорта Украины. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.

