Кабинет Министров одобрил пакет проектов законов по реформе здравоохранения

05.04.2017, 15:47

Кабинет Министров Украины на заседании в среду одобрил пакет проектов законов по реформе здравоохранения, что позволит изменить систему финансирования таким образом, чтобы она была способна предоставлять качественные медицинские услуги.

"Фактически, приняв это решение, за несколько лет система здравоохранения будет абсолютно другого качества. Нам необходимо для этого 226 голосов. На самом деле, потом - годы тяжелой работы, но мы сможем совместно с медицинским сообществом сделать эту работу. Мы в себе здесь уверены, что мы сможем это реализовать. Поэтому сейчас нам необходима только консолидация поддержки", - подчеркнул премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время рассмотрения этого решения, призывая парламент поддержать реформу системы здравоохранения.

"Этот пакет проектов законов является тем пакетом, который позволит нам перейти в реформе здравоохранения из теоретической в практическую плоскость, позволит сделать определенные практические шаги уже в этом году, вводить постепенно медицинскую реформу в 2018-2019 годах и за три года получить в Украине современную систему финансирования здравоохранения", - отметил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, представляя пакет проектов законов.

Согласно поручению премьер-министра в течение 3 дней после принятия пакета проектов законов под координацией вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, министра Кабинета Министров Александра Саенко и и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун будет создана рабочая группа при участии народных депутатов для максимально качественной проработки законопроектов и сопровождения их принятия в Верховной Раде.

Глава правительства также поблагодарил команду Минздрава за подготовку "очень сложных, но необходимых решений" по реформе медицины.

"Каждый слайд, который мы сегодня видели, все о человеке, о том, как будет обращаться человек, какие будет получать услуги. Мы внедряем новые протоколы лечения, такие, как лечится весь цивилизованный мир, мы изменяем систему финансирования, изменится система оплаты труда врачей, мы по- другому будем формировать материально-техническую базу", - отметил Владимир Гройсман.

Премьер-министр убежден, что внутри системы здравоохранения есть достаточно средств, и при правильном их применении и инвестициях в модернизацию и обновление системы будет обеспечен "колоссальный результат".

"Мы сможем изменить систему финансирования и будем иметь уже совсем другое качество использования средств. Надо вкладывать средства в человека, и это является принципиальным изменением этой системы", - заверил глава правительства.

Кроме того, должна быть изменена система оплаты труда медицинских работников, отметил глава правительства: "Врач должен нормально получать качественную заработную плату, а не смотреть в карман пациентам".

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.