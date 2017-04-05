Правительство утвердило Порядок выдачи разрешения на ввоз издательской продукции из России и временно оккупированной территории Украины

05.04.2017, 16:47

Правительство приняло постановление, которым утвержден Порядок выдачи (отказа в выдаче, аннулирования) разрешения на ввоз издательской продукции, что имеет происхождение или изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, и внесены изменения в постановление "Об утверждении перечней товаров, на которые установлено ограничение относительно перемещения через таможенную границу Украины".

Нормативно-правовой акт разработан Госкомтелерадио согласно части третьей статьи 281 Закона Украины "Об издательском деле" и статье 197 Таможенного кодекса Украины Кабинет Министров Украины.

Постановлением определено, что выдачу (отказ, аннулирование) разрешения будет осуществлять Госкомтелерадио. Согласно Порядку для получения разрешения на ввоз издательской продукции из России и оккупированной территории Украины субъект хозяйствования должен подать в письменной или бумажной форме заявление, один экземпляр оригинала издания, который ввозится, или его электронный аналог в формате PDF, оригинал или нотариально засвидетельствованную в установленном порядке копию соглашения, заключенного с владельцем прав на издание, и рецензию, составленную на государственном языке специалистом (экспертом) относительно оценки и характеристики содержания издания.

В случае обнаружения Госкомтелерадио признаков несоответствия издательской продукции Критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, документы передаются на рассмотрение экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции относительно отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины. Именно решение экспертного совета является основанием для предоставлении разрешения или отказе.

Кроме того, основанием для отказа в выдаче разрешения может быть представление субъектом хозяйствования не в полном объеме пакета документов или выявление в представленных документах недостоверных сведений.

1 января 2017 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания".

В соответствии с законом не может быть ввезена на таможенную территорию Украины издательская продукция, которая по своему содержанию:

направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв ее безопасности, незаконный захват государственной власти;

пропагандирует войну, совершение террористических актов;

пропагандирует коммунистический и/или национал-социалистический (нацистский) тоталитарные режимы и их символику;

разжигает межэтническую, расовую, религиозную рознь;

посягает на права и свободы человека;

пропагандирует государство-агрессора, в частности его органы власти, представителей органов власти, работников культуры и других сфер государства-агрессора, которые публично поддерживают оккупацию территории Украины;

использует шаржирование государственных символов Украины (Государственного Герба, Государственного Флага, Государственного Гимна) в любом виде.

Не требует получения разрешения на ввоз издательская продукция, которая ввозится гражданами в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.

Инф. Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.