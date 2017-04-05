Правительство утвердило Порядок изъятия из оборота издательской продукции, которая ввозится из государства-агрессора без соответствующего разрешения

05.04.2017, 16:52

Правительство утвердило Порядок изъятия из оборота издательской продукции, которая имеет происхождение или изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины и распространяется на территории Украины без соответствующего разрешения, предусмотренного статьей 281 Закона Украины "Об издательском деле".

С 1 января согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законов Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания" издательская продукция, которая имеет происхождение или изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, может быть ввезена на таможенную территорию Украины и распространена на ее территории при наличии соответствующего разрешения.

Изъятие издательской продукции, которая распространяется на территории Украины без соответствующего разрешения, будет осуществлять Госкомтелерадио с целью недопущения ее реализации.

При изъятии из обращения издательской продукции будет составляться протокол о наложении административно-хозяйственного штрафа на субъекта хозяйствования. Решение об изъятии из оборота издательской продукции может быть обжаловано субъектом хозяйствования в судебном порядке согласно действующему законодательству Украины.

Инф. Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.