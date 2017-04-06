Европарламент проголосовал за отмену визового режима стран ЕС с Украиной

06.04.2017, 14:02

Европейский парламент поддержал отмену визового режима стран Евросоюза с Украиной. За это решение проголосовал 521 депутат, против - 75, и 36 депутатов воздержались.

Согласно законодательной резолюции, Украина внесена в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования при въезде в ЕС.

Теперь это решение должен одобрить Совет Евросоюза.

Граждане Украины получат возможность "въезжать в ЕС на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам". Для въезда на территорию ЕС украинцам будет необходимо иметь биометрические паспорта. Как и в случае с Грузией, безвизовый режим не дает гражданам Украины права на трудоустройство в странах Евросоюза.

Безвизовый режим между ЕС и Украиной вступит в силу через 20 дней после публикации соответствующего документа в "Официальном журнале" ЕС. Как заявил ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, безвизовый режим для граждан Украины может быть введен до июня 2017 года.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".