ОБСЕ: В зоне АТО количество нарушений режима тишины уменьшилось, однако остается проблемы передвижения Миссии

08.04.2017, 10:21

Количество случаев нарушения режима прекращения огня уменьшилось на 20% по сравнению с предыдущей неделей. На 90% уменьшилось количество взрывов, связанных с применением минометов, танков и артиллерии: с почти 4 тысяч до 485. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре заявил Александр Хуг, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.



"Зафиксировали значительное снижение количества взрывов, связанных с использованием вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. 31 марта мы зафиксировали 110 взрывов, вызванных минометами и 32 - артиллерией. На следующий день мы зафиксировали всего один минометный взрыв по всей линии разграничения", - рассказал Александр Хуг.

Проблемой остается передвижения СММ в зоне боевых действий. "Свободу передвижения Миссии на прошлой неделе ограничивали 29 раз: девять раз на территории, подконтрольной правительству Украины и 20 - на неподконтрольной территории. В двух случаях, на территории подконтрольной так называемой "ДНР", миссию обстреляли в непосредственной близости к мониторам", - отметил Хуг.

Похожая ситуация возникла и с беспилотниками Миссии. 5 апреля на южных окраинах Луганска наблюдатели СММ были вынуждены прервать полет беспилотника после того, как он попал под обстрел из легкого вооружения. Несмотря на это, СММ ОБСЕ зафиксировала почти 200 единиц вооружения, запрещенных Минскими договоренностями и расположенных с нарушением линии отвода вооружения. "Всего беспилотник зафиксировал 3 РСЗО, 5 буксируемых и 7 самоходных гаубиц и 7 танков. Это все является нарушением требования об отводе вооружения. Также он зафиксировал 7 БМП, 13 БТР и 6 грузовиков, а также не менее 35 человек в военной форме", - рассказал первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".