Международный спортивный арбитраж принял санкции против российских легкоатлетов и тренеров из-за допинга

08.04.2017, 10:48

Международный спортивный арбитраж (CAS) вечером 7 апреля принял штрафные меры против двух российских легкоатлетов и двух тренеров из-за допинга. Бегунья на дистанцию 800 метров Екатерина Поистогова дисквалифицирована сроком на два года задним числом с 24 августа 2015 года.

Легкоатлетка, признавшаяся в употреблении допинга в записанном разговоре с известной разоблачительницей Юлией Степановой, лишена также серебряной медали чемпионата Европы 2015 года. Поистогова, однако, сохранит бронзовую медаль, завоеванную на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

Ходок Станислав Емельянов, уличенный в систематическом употреблении допинга, отстранен от соревнований на 8 лет. Аннулированы все награды, полученные этим спортсменом со 2 июня 2015 года.

Тренеры Алексей Мельников и Владимир Казарин пожизненно дисквалифицированы за то, что снабжали спортсменов допингом. Мельников - бывший тренер российской национальной сборной - является одной из ключевых фигур в скандале вокруг массового употребления допинга в России. Он уже был пожизненно дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает Deutsche Welle.