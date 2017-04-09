Усик и Ломаченко нацелены на объединительные бои в своих весовых категориях

09.04.2017, 11:54

Чемпионы мира WBO в разных весовых категориях Александр Усик и Василий Ломаченко заявили, что готовы проводить объединительные бои с чемпионами по другим версиям, сообщает SportArena со ссылой на ESPN.

"Доволен своим выступлением. Сделал то, что должен был. Соперник напропускал достаточно ударов и, возможно, бой нужно было останавливать в финальных раундах. Готов драться с любым чемпионом когда угодно и где угодно", - отметил Усик.

Титулом "суперчемпиона" WBA в данный момент владеет россиянин Денис Лебедев, титулом WBC - латвиец Майрис Бриедис, а поясом IBF - еще один россиянин Мурат Гассиев.

Несколько раз рефери предупреждал Хантера за удары ниже пояса, но, как оказалось, грязные приемы не стали для украинца сюрпризом.

"Конечно, я чувствовал эти удары, но они меня не слишком беспокоили. Он пытался меня удерживать, но я был к этому готов и отрабатывал все это в зале. Мне нужна была дистанция, чтобы расширить диапазон ударов", - добавил Александр Усик.

В свою очередь, Ломаченко отметил: "Собираюсь связаться с промоутером Бобом Арумом и сказать ему, что намерен драться только с чемпионами, - заявил украинец, владеющий титулом WBO в весовой категории 59 кг. - Узнаю, есть ли в моем весе чемпионы, готовые сразиться. Если нет, то перейду в легкий вес. Хотел бы встретиться с Терри Флэнеганом в Англии. Крутой был бы бой против Майки Гарсии. Хочу такие поединки, как можно скорее".

В ночь на воскресенье, 9 апреля, Усик и Ломаченко защитили титулы чемпиона мира по версии WBO в тяжелом и полулегком весе, соответственно. Об этом сообщает УНИАН.