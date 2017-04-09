Православные христиане и греко-католики сегодня отмечают Вербное воскресение

09.04.2017, 13:17

Сегодня, 9 апреля, православные христиане и греко-католики отмечают Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресение. Праздник Входа Господня в Иерусалим входит в 12 самых больших праздников церковного календаря и отмечается в шестое воскресенье Великого поста, за неделю до Пасхи.

Праздник символизирует вход Иисуса Христа в Иерусалим. По преданию, входящего в Иерусалим Иисуса Христа встречали, устилая дорогу пальмовыми ветвями в знак признания Сыном Божьим. В память об этих событиях верующие приходят на праздник с распустившимися ветвями деревьев.

У славян вместо пальм стала использоваться верба, как священный символ жизненной силы и весны. Считается, что через цветущие ветки вербы людям передаются здоровье, сила и красота.

В Украине на праздник Входа Господнего в Иерусалим принято освящать вербные ветви. В народе этот праздник также называют Цветоносная неделя, или Неделя ваий (пальмових ветвей).

Вербное воскресенье отмечается в шестую неделю Великого поста, в последнее воскресенье перед Пасхой. После Вербного воскресенья начинается Страстная седмица - последняя и самая строгая неделя Великого поста.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".