Украинец Олег Верняев победил на этапе Кубка мира по гимнастике

09.04.2017, 13:44

Украинский спортсмен Олег Верняев победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в многоборье, который проходит в Лондоне.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины на Facebook.

"Олег Верняев - победитель этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в многоборье, соревнования которого состоялись в Лондоне! Поздравляем нашего Олимпийского чемпиона с очередной яркой победой", - говорится в сообщении.

Верняев занял высшую ступень на пьедестале почета с результатом 83.864. Накануне спортсмена признали лучшим спортсменом 2016 года в Украине. Об этом сообщают Подробности.ua.