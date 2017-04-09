Укртелеком прекратил предоставление услуг в ОРДЛО

09.04.2017, 13:54

Укртелеком прекратил предоставление услуг в оккупированных районах Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Услуги телефонной связи и доступа к сети интернет не предоставляются на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей в связи с потерей контроля над телекоммуникационной сетью", - говорится в сообщении.

27 февраля главари террористов Игорь Плотницкий и Александр Захарченко выдвинули правительству Украины ультиматум, в котором объявили о введении администраций на предприятиях украинской юрисдикции. 1 марта компания Укртелеком, входящая в группу СКМ Рината Ахметова, сообщила о прекращении предоставления услуг связи на неподконтрольной части Донбасса. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.