Совет ЕС окончательно отменил платный роуминг в Евросоюзе

26.04.2017, 15:50

Совет Европейского союза окончательно утвердил отмену платного роуминга на территории стран ЕС. Об этом сообщает сайт Совета ЕС.

"С 15 июня 2017 г. пользователи мобильной связи, путешествующие по другим странам ЕС, смогут звонить, отправлять текстовые сообщения и пользоваться интернетом без уплаты каких-либо дополнительных расходов", - сказано в сообщении.

Роуминг без доплаты также заработает в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии, которые не являются членами ЕС, но входят в Шенгенскую зону - но позже, чем в самом ЕС.

Отмена платного роуминга была окончательно согласована Еврокомиссией еще в январе 2017 г. Установлено, что оптовые расценки операторов не должны превышать 3,2 евроцента за 1 мин. телефонного разговора и 1 евроцента за 1 SMS.

Оптовые тарифы на услуги передачи данных будут снижаться поэтапно в течение пяти лет.

В июне 2017 г. роуминга стоимость 1 Гб трафика должна составить 7,7 евро, с 1 января 2018 г. - 6 евро, с 1 января 2019 г. - 4,5 евро/Гб, с 2020 г. - 3,5 евро/ГБ, с 2021 г. - 3 евро/Гб и с 2022 года - 2,5 евро/Гб. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.