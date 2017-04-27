"Киевстар" снизил тарифы по требованию Антимонопольного комитета

27.04.2017, 16:11

"Киевстар" выполнил рекомендации Антимонопольного комитета Украины и снизил стоимость исходящих звонков на номера абонентов фиксированной связи. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Ранее Антимонопольный комитет рекомендовал компании Киевстар создать отдельные тарифные планы, в которых стоимость исходящих звонков на номера фиксированной связи была бы приравнена к стоимости исходящих звонков на номера собственных абонентов. В АМКУ также отметили, что действия Киевстар содержат признаки злоупотребления монопольным положением путем установления тарифов на экономически необоснованном уровне.

"Киевстар" сообщил Антимонопольному комитету о выполнении рекомендаций, а именно, о внесении изменений в условия предоставления и подключения тарифных планов Комфорт, Комфорт + и Ультракомфорт.

Распоряжением от 24 апреля 2017 г. Киевстар установил, что стоимость исходящих звонков в этих тарифных планах на номера абонентов других мобильных операторов и номера фиксированной связи в пределах предоставленных 30 минут составит 16 коп./минута, а сверх этого времени - 74 коп./минута.

Ранее сообщалось, что операторы "Киевстар", Vodafone, и Lifecell договорились об обмене радиочастотами в диапазоне 1800 МГц. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.