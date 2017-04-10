Парубий: На текущей неделе Верховная Рада рассмотрит законы по Конституционному Суду, аграрному сектору и рынку электроэнергии

10.04.2017, 13:44

Председатель Верховной Рады Украины А. Парубий, открывая заседание Согласительного совета в понедельник, сообщил, что во вторник работа парламента начнется с рассмотрения блока законопроектов по правовой политике. "Первым и главным, по моему мнению, является Закон о Конституционном Суде Украины, рассмотрение которого мы перенесли с прошлой недели", - сказал он.

По словам председателя парламента, следующим во вторник предлагается рассмотреть блок вопросов аграрной политики - "на их важности настаивает профильный комитет".

В среду, традиционно, первым вопросом планируется рассмотреть проекты постановлений о ратификации документов. Также на среду предлагается блок вопросов, поданных Комитетом по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, а также блок законопроектов по защите прав ребенка и законопроекты о правах внутренне перемещенных лиц.

А. Парубий сообщил, что в среду на 12:30 приглашен в парламент для дачи объяснений Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Вовк Дмитрий Владимирович.

В четверг предлагается рассмотреть блок вопросов относительно изменений в Регламент и вопросов реформирования Верховной Рады Украины. "Один из законопроектов касается согласования количества парламентских комитетов и профильных министерств, а также законопроект о приведении норм Регламента Верховной Рады Украины в соответствие с Конституцией", - отметил А. Парубий.

Также на четверг, по словам председателя парламента, в повестку дня запланировано включить блок вопросов относительно энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства и блок законопроектов о правоохранительной деятельности. "Здесь, среди прочих, законопроект о рынке электроэнергии, который был отправлен на повторное второе чтение", - напомнил он.

А. Парубий отметил, что "поскольку мы накануне годовщины Чернобыльской трагедии, Комитет по вопросам экологии предложил два законопроекта, касающихся статуса и защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Во время заседания Согласительного совета А. Парубий еще раз подчеркнул необходимость усиления эффективности работы парламента.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.