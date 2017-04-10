Украинский гимнаст Верняев выиграл общий зачет Кубка мира

10.04.2017, 14:03

Олег Верняев выиграл общий зачет Кубка мира по спортивной гимнастике в многоборье, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в Facebook.

"Благодаря удачным выступлениям на этапах Кубка мира в американском Ньюарке, немецком Штутгарте и столице Великобритании Лондоне, Олег Верняев занял самую высокую позицию в зачете по многоборью и получил заслуженный престижный Кубок", - говорится в сообщении НОК.

Как сообщает Международная федерация гимнастики, Верняев показал результат в 83,864 балла. Украинский гимнаст опередил американца Доннела Виттенбурга и представителя немецкой сборной Лукаса Даусера. Об этом сообщает ВВС Украина.