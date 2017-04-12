Oxfam: Концерны США выводят триллионы долларов в налоговые оазисы

12.04.2017, 14:04

По данным международной благотворительной организации Oxfam, американские компании выводят из страны гигантские суммы в обход налоговых органов.

В обнародованном сегодня, 12 апреля, совместном исследовании Oxfam America и Institute for Taxation and Economic Policy (Институт налогообложения и экономической политики) говорится, что 50 крупнейших концернов США перевели в 2015 году в налоговые оазисы в общей сложности около 1,6 триллиона долларов. Это на 200 миллиардов больше, чем годом ранее, утверждают авторы исследования. Деньги выводились с помощью сети из более 1700 дочерних предприятий и филиалов.

Oxfam подчеркивает, что при подобной стратегии ухода от налогов фирмы действуют в рамках закона, так как налоговая система позволяет концернам уклоняться от уплаты честных взносов. Вместо установленной в США ставки налога в 35% предприятия, охваченные исследованием, платили благодаря различным лазейкам в законах в среднем лишь 25,9%, а то и меньше.

Вместе с тем, по сведениям Oxfam, в 2009-2015 годах эти фирмы потратили около 2,5 миллиарда долларов на лоббирование, в результате чего добились серьезных налоговых льгот.

Исследование составлено на основании анализа налоговых деклараций и прочих открытых источников. Об этом сообщает Deutsche Welle.