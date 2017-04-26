"Нафтогаз" направит в госбюджет более 13 миллиардов гривень дивидендов

26.04.2017, 15:43

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направит 13,2 миллиарда гривень дивидендов в государственный бюджет по итогам своей деятельности за 2016 год, что составляет 50% чистой прибыли компании.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

В то же время, 5% чистой прибыли (1,3 миллиарда гривень) будет направлено в резервный капитал, а 45% чистой прибыли (11,9 миллиарда гривень) - на развитие. Выплата дивидендов должна состояться не позднее 30 июня 2017 года.

"Нафтогаз Украины" в 2016 году получил 26,5 миллиарда гривень чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 27,7 миллиарда гривень чистого убытка. Об этом сообщает УНИАН.