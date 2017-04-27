Казначейство США подтвердило планы снизить налог для бизнеса на 20%

27.04.2017, 10:16

Глава казначейства США Стив Мнучин заявил, что налоговая реформа, план которой Белый дом должен обнародовать позже в среду, будет "самой масштабной в истории" США, и подтвердил, что налог для бизнеса планируется сократить с 35% до 15%.

"Это будет самое большое сокращение налогов и самая масштабная налоговая реформа в историии нашей страны", - заявил Мнучин на пресс-конференциии в Вашингтоне в среду, 26 апреля.

Говоря о конкретных деталях плана, Мнучин подтвердил, что в него входит сокращение корпоративных налогов с 35% до 15%, обещанное Трампом еще на этапе президентской кампании. Мнучин подчеркнул, что сокращение коснется и малого бизнеса. Трамп пообещал рекордно снизить корпоративные налоги в США Трамп согласился отложить строительство стены на границе Демонстранты в США требуют опубликовать налоговые отчеты Трампа

Как ожидается, налоговый плат Трампа будет включать: Закон о репатриации капитала, призванный стимулировать возвращение большими компании денег из- за рубежа Налоговые послабления для людей с детьми Сокращение индивидуальных налогов

Еще одна цель реформы - упрощение процедуры подачи индвидидуальных налоговых деклараций.

В план налоговой реформы не будет входить никаких мер для сокращения дефицита бюджета. Полная версия плана налоговой реформы должна появиться на сайте Белого Дома чуть позже. Об этом сообщает BBC Русская служба.