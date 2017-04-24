Глава НАБУ оценил коррупционный рынок Украины в 85 млрд грн

24.04.2017, 12:49

Из государственных предприятий вымываются огромные суммы. Размер предмета преступлений, которые расследуются Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), достигает 85 млрд грн. Об этом в интервью глава НАБУ Артем Сытник.

"Мы хотим показать, какие объемы средств вымываются из них (госпредприятий, - ред.) каждый год. Причем не в пределах Украины, а выводятся через компании в оффшорных зонах. И основная борьба происходит именно за контроль над этими предприятиями", - отметил Сытник.

По словам главы НАБУ, коррупционные схемы, выстроенные на госпредприятиях, однотипные. "Продукция выходит из государственного предприятия по заниженным ценам, предприятие получает за нее копейки по сравнению с тем, что могло бы иметь, продавая ее напрямую конечному потребителю. И есть ряд компаний-посредников (прокладок), через которые разница между ценой покупки продукции и ее продажи вымывается", - отметил он.

"Суммы огромные. Из общей суммы убытков в 85 млрд грн, причиненных, по предварительным оценкам, интересам государства в делах, расследуемых детективами НАБУ, свыше 40% приходится именно на госпредприятия. И, в основном, эти убытки относятся к периоду после Революции достоинства", - подчеркнул он.

Оценивая в целом "коррупционный рынок" в Украине, Сытник сказал: "Мы можем говорить о тех суммах, которые фигурируют в расследованиях Бюро. Это около 85 млрд грн".

По данным НАБУ, всего детективы Бюро осуществляют досудебное расследование в более чем 320 уголовных процессах.

В 2016 году на счета государственных компаний возвращено 116 млн грн. По состоянию на начало апреля 2017 года о подозрении в нанесении ущерба государственным предприятиям, сообщено 78 человек. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.