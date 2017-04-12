Правительство поддержало проект изменений в Закон Украины "Об административных услугах"

12.04.2017, 16:03

Сегодня, 12 апреля, Кабинет Министров Украины поддержал проект изменений в Закон Украины "Об административных услугах". Изменения были инициированы Министерством экономического развития и торговли Украины для того, чтобы усовершенствовать процесс предоставления административных услуг населению и уточнить некоторые аспекты создания и организации работы Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Основное нововведение - декларативный принцип в процессе предоставления админуслуг. Это означает, что отныне для получения некоторых разрешительных документов достаточно будет лишь отправить обращение в соответствующий ЦПАУ. Согласительные процедуры осуществляются без участия заявителя и в случае отсутствия возражений согласительных органов в течение 10 дней услуга будет считаться предоставленной.

Для обеспечения процесса децентрализации в проекте предусмотрена возможность поселковым и городским советам создавать собственные ЦПАУ. В таком случае такой Центр создается не при местной администрации, а при поселковом или городском совете. Таким образом, местные общины получат большие полномочия в администрировании бизнеса и населения.

К тому же проектом предлагается установить конкретный перечень оснований для отказа в предоставлении административной услуги. Это позволит уменьшить пространство для коррупции и структурирует процесс предоставления услуг. С этой же целью в проекте закона дается перечень полномочий и обязанностей председателя ЦПАУ.

Инф. Министерства экономического развития и торговли Украины.