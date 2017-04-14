ВЭФ: Украина заняла 127 место в рейтинге самых безопасных стран

14.04.2017, 10:32

Украина заняла 127 место в рейтинге самых безопасных стран, который был составлен экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Список, состоящий их 136 государств, возглавила Финляндия, которая в прошлом году также заняла первое место в аналогичном рейтинге

Также в первой десятке оказались Объединенные Арабские Эмираты, Исландия, Оман, Гонконг, Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар.

Казахстан занимает 58 строку рейтинга, Грузия - 70, Азербайджан - 73, Армения - 84, Киргизия - 98 место.

Россия расположилась на 109 месте, между Перу (108 место) и Камеруном (110 место).

По данным исследования, хуже чем в Украине ситуация с безопасностью только в Гондурасе, Кении, Египте, Венесуэле, Нигерии, Пакистане, Сальвадоре, Йемене и Колумбии.

При составлении рейтинга эксперты учитывали такие критерии, как уровень преступности, террористической угрозы и наличие вооруженных конфликтов.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".