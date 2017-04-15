В Иерусалиме сошел Благодатный огонь, в Украину он прибудет вечером

15.04.2017, 14:44

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 15 апреля, в Великую Субботу сошел Благодатный огонь, который ожидали паломники со всего мира. Схождения Благодатного огня в этом году произошло в 12:45.

Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме. Огонь быстро распространялся теми, кто находился в храме, после чего его раздали ожидающим у храма.

В Киев Благодатный огонь прибудет около 19.00 - 20.00. Представители епархий получат его в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Благодатный огонь считается святыней для верующих, а его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного духовенства и паломников, несмотря на регулярность, называют чудом. Как правило, ожидание схождения огня длится от нескольких минут до нескольких часов, светильники в храме потушены. После схождения патриарх передает его верующим, которые зажигают от него связки из 33 свечей - по возрасту Христа. Паломники умывают Благодатным огнем лица и головы. От священного пламени верующие зажигают лампады, чтобы донести огонь до своих домов.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".