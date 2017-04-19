ФИФА испытывает проблемы со спонсорами для ЧМ-2018 в России

19.04.2017, 15:42

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) испытывает трудности с поиском спонсоров для чемпионата мира, который должен пройти в 2018 году в России.

После коррупционного скандала в ФИФА, приведшего к отставке ее президента Йозефа Блаттера, и российской аннексии Крыма многие компании опасаются запятнать свою репутацию и потому не спешат заключать спонсорские контракты к ЧМ-2018, сообщила британская газета The Financial Times (FT) в среду, 19 апреля.

Издание отмечает, что если к началу предыдущего чемпионата мира в Бразилии у ФИФА были контракты с 20 корпоративными спонсорами, то сейчас их осталось десять. Сроки договоров с такими крупными компаниями, как Sony и Emiratres, истекли сразу после окончания бразильского первенства.

FT отмечает, что, помимо репутационных рисков из-за связей с Россией, ставшей на Западе парией после аннексии Крыма, потенциальных спонсоров отпугивают высокие финансовые затраты.

Как сообщает газета, российские компании наименее охотно идут на сотрудничество. Пока спонсировать ЧМ-2018 согласился лишь один российский партнер ФИФА - Альфа-банк. Профессор Российского олимпийского университета Андрей Мальгин в интервью FT объяснил это обстоятельство тем, что российские компании "опасаются заплатить деньги и не получить от этого никаких маркетинговых выгод".

Китайский производитель электроники и бытовой техники Hisense в апреле объявил, что стал одним из основных спонсоров Кубка конференций ФИФА и ЧМ- 2018. FT оценивает сделку в 100 млн долларов, но отмечает, что контракт заключен на меньший срок, чем другие сделки ФИФА.

Обычно контракты со спонсорами и медикомпаниями помогают ФИФА покрыть до 2 млрд долларов затрат на проведение мирового футбольного первенства. Об этом сообщает Deutsche Welle.