Четверо украинских теннисистов сыграют в основной сетке Открытого чемпионата Франции

19.04.2017, 16:50

Второй турнир сезона серии "Большого шлема" стартует в Париже 28 мая.

Организаторы второго турнира года из серии "Большого шлема" - Открытого чемпионата Франции - обнародовали список игроков, которые будут представлены в основной сетке и квалификации соревнования, сообщает livetennis.it

На кортах "Ролан Гаррос" в основном турнире выступят четыре представителя Украины. В женском одиночном турнире с первого круга начнет выступления Элина Свитолина, которая единственной из украинок попадает в посев. Также в основной сетке сыграют Леся Цуренко и Екатерина Бондаренко.

Екатерина Козлова стартует в квалификации.В мужском одиночном турнире Украину в основной сетке точно представит Александр Долгополов.Сергей Стаховский и Илья Марченко стартуют в квалификации.

"Ролан Гаррос"-2017 пройдет с 28 мая по 11 июня. Об этом сообщает УНИАН.