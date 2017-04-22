В Киеве стартует Чемпионат мира по хоккею

22.04.2017, 12:12

В Киеве во Дворце спорта с 22 по 28 апреля пройдут матчи во втором эшелоне чемпионата мира по хоккею с шайбой.

Команды будут бороться за право на выход в ТОП-дивизион в 2018 году. Участвуют сборные Украины, Австрии, Казахстана, Республики Корея, Польши и Венгрии.

Сегодня в 13:30 сборная Украины играет с Венгрией.

Украинская сборная 23 апреля в 20:30 сыграет с Польшей, 25 апреля в 20:30 - с Австрией, 26 апреля в 20:30 - с Казахстаном и 28 апреля в 20:30 - со сборной Республики Корея. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.