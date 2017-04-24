Украинец Лашин выиграл забег в рамках марафона Варшаве

24.04.2017, 12:38

Украинец Дмитрий Лашин выиграл забег на дистанции 10 км, которую проводили в рамках Orlen Warsaw Marathon, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Лашин преодолел дистанцию за 29.02 мин. Александр Матвийчук был шестым (29.53 мин), а Наталья Батрак в соревнованиях среди женщин финишировала пятой (34.04 мин).

В марафоне Дарья Михайлова пробежала дистанцию с личным рекордом (2:35.55 ч) и стала пятой. Дмитрий Барановский был седьмым среди мужчин (2:17.18 час).

Orlen Warsaw Marathon входит в серию IAAF Silver Label Road Races.

В свою очередь, украинская команда в составе Ивана Бабарыки, Андрея Онистрата, Ивана Гешко и Александра Бабарыки выиграла марафонскую эстафету, которую проводили в рамках Vienna City Marathon. Время спортсменов - 2:19.47 час. Об этом сообщает УНИАН.