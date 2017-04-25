Международная велогонка Race Horizon Park 2017 впервые пройдет по самому длинному городскому кольцу

25.04.2017, 15:56

Длина круга междунардной велогонки Race Horizon Park 2017 в Киеве составит 19 киллометров, сообщили организаторы соревнований сегодня, 25 апреля, на пресс-конференции в Киеве.

"В этом году субботний старт сохранил свою изюминку, проезд по Майдану Независимости, Европейской площади и всей улице Крещатик, но серьезно изменил само кольцо: теперь гонщики проедут рекордный по длине круг в 19 км вплоть до Проспекта Победы и м. Нивки (всего 8 кругов, суммарно 154 км)", сообщил президент Федерации велоспорта Украины и глава организационного комитета Race Horizon Park Алексанжр Башенко.

Как и год назад, откроет серию киевских стартов Horizon Park Race for Peace которая пройдет26 мая в пгт. Чабаны по отремонтированному "Олимпийскому кольцу", на котором долгие годы тренировались сборная Советского Союза, а позже и Украины. Участники преодолеют 16 колец и проедут в целом 134- километровую дистанцию.

Воскресная гонка Horizon Park Classic (28 мая) пройдет по классическому маршруту в Соломенском районе Киева со стартом и финишем у бизнес-центра Horizon Park Business Center. Гонщики преодолеют 96 км в 12 кругах.

По аналогии с прошлым годом, женская гонка Horizon Park Women Challenge (27 мая) состоится на том же кольце, что и мужская Horizon Park Race Maidan. Гонщицы проедут 12 кругов, 72 км общая дистанция. А велогонка с раздельным стартом VR Women ITT (28 мая) традиционно состоится в Вышгородском районе города Киева. Но немного по укороченному маршруту: Сухолучье, Толокунь, Ясногородка и обратно, всего 28,8 км.

На данный момент для участия в мужских гонках в рамках Race Horizon Park зарегистрировались 19 команд из 12 стран, среди которых Азербайджан, Беларусь, Дания, Израиль, Италия, Казахстан, Кувейт, Польша, Чехия, Сербия, Кувейт, США.

Главными конкурентами для украинского велоклуба Kolss-BDC, который с 2013- го года выигрывал абсолютно все гонки в рамках традиционных киевских стартов, предположительно станут Synergy Baku Cycling Project из Азербайджана, Minsk Cycling Club из Беларуси, GM Europa OVINI из Италии и Wibatech 7r Fuji из Польши.\

В свою очередь, для участия в женских соревнованиях уже заявились пять иностранных велоклубов из Беларуси, Великобритании, Чехии, Нидерландов и Израиля, самым ярким из которых является известная британская команда WNT Pro Cycling Team. Об этом сообщает УНИАН.