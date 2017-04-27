Аэропорт Запорожье начнет принимать рейсы с 28 апреля

27.04.2017, 15:54

Аэропорт Запорожье откроет для приема самолетов грунтовую полосу 28 апреля после 10-дневного перерыва. Об этом заявил директор аэропорта Виктор Бискупский, сообщает Avianews.

Основную бетонную полосу планируют открыть 10 мая, приблизительно на десять дней позже ранее запланированных сроков, уточнил он.

Аэропорт Запорожье закрыл на ремонт основную взлетно-посадочную полосу 26 марта. Из-за этого регулярные рейсы в Запорожье прекратили все авиакомпании за исключением Мотор Сич, которая продолжала полеты на Ан-140 и Ан-24 с грунтовой полосы в Киев и Минск. 18 апреля грунтовая ВВП размокла из-за сложных погодных условий - и аэропорт временно прекратил принимать и отправлять все рейсы.

По словам директора аэропорта, именно неблагоприятные погодные условия стали основной причиной продления сроков ремонта основной ВПП. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.