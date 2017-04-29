В Киеве временно запретят проезд в районе Оболонського проспекта

29.04.2017, 13:01

В Киеве на пересечении Оболонского проспекта и улицы Героев Днепра временно ограничат движение из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С 28 апреля по 7 июля будет закрыт проезд транспорта на круговой развязке по направлению движения к проспекту Героев Сталинграда и к улице Маршала Тимошенко.

Ограничат движение на этот период на Героев Днепра на развязке в пределах пересечения с Оболонским проспектом в сторону Богатырской на второй и третьей полосах.

С 8 июля по 15 сентября закроют проезд на участке круговой развязки в сторону улицы Богатырской и Северной. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.