В пункте "Чонгар" усложнилось пересечение админграницы с Крымом

29.04.2017, 12:58

На административной границе с временно оккупированным Крымом, напротив контрольного пункта въезда-выезда "Чонгар", сейчас пропускные операции осуществляются очень медленно. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Причиной таких неудобств является контрольные службы оккупантов, которые третий день подряд медленно осуществляющих пропуск транспортных средств на Крымский полуостров. За час они оформляют по 4-5 автомобилей, что приводит к их накоплению между пунктами пропуска.

Государственная пограничная служба обращается к гражданам с просьбой учесть данную информацию, заблаговременно планировать маршруты движения и по возможности выбирать контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка".

Госпогранслужба Украины запустила онлайн сервис, с помощью которого любой украинец может сообщить о лицах, которые пересекали админграницу с оккупированным Крымом в обход украинских пунктов пропуска. Об этом сообщают "Українські Новини".