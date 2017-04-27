МАУ перестала быть убыточной авиакомпанией

27.04.2017, 16:18

Авиакомпания Международные авиалинии Украины в 2016 г. получила 387,88 млн грн чистой прибыли, при том, что в 2015 г. компания зафиксировала 504,92 млн грн чистого убытка. Об этом говорится в годовом отчете компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чистый доход МАУ в 2016 г. составил 17,83 млрд грн, увеличившись на 36%. Для сравнения: в 2015 г. чистый доход авиакомпании вырос на 91% - до 13,13 млрд грн.

Ранее сообщалось, что долг МАУ перед Государственным фондом финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях увеличился до 300 млн грн. Авиакомпания предложила Министерству инфраструктуры заключить мировое соглашение и заплатить шестую часть долга. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.