Прибыль интернет-концерна Facebook выросла на 76%

04.05.2017, 13:28

Доходы интернет-концерна Facebook вновь резко увеличились. За первый квартал текущего года выручка концерна составила $8,03 млрд., а чистая прибыль - $3,06 млрд., сообщил Facebook в корпоративной отчетности в среду, 3 мая. Это означает, что в годовом исчислении эти показатели увеличились соответственно на 76% и 49%.

"У нас был хороший старт в 2017 году", - констатировал глава концерна Марк Цукерберг. Количество пользователей Facebook также резко выросло, достигнув почти 2 млрд. человек (1,94 млрд.). При этом 1,28 млрд. из них заходят в социальную сеть ежедневно. В первом квартале 2016 года социальной сетью Facebook пользовались 1,65 млрд. человек, из них ежедневно - 1,09 млрд.

Несмотря на хорошие квартальные показатели, акции Facebook упали почти на 2,5%. Аналитики связывают это с ожиданием еще более высоких прибылей.

Большую часть выручки ($7,83 млрд.) Facebook получил за счет рекламы. Об этом сообщает Deutsche Welle.