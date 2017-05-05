Стиральный порошок европейского качества

05.05.2017, 16:39
Стиральный порошок из Европы

Стремительное развитие технологий касается всех сфер жизнедеятельности. Теперь современных хозяйкам стало намного проще, ведь можно приобрести стиральный порошок из Европы по доступной цене. Но главное преимущество заключается в том, что порошок безопасен для здоровья и отлично отстирывает даже застарелые пятна.

Яблоко Макс Практик – порошок для всех типов белья

Европейское качество стирального порошка сможет приятно удивить каждую хозяйку. Так, магазин my-lavka.com.ua предлагает приобрести стиральный порошок Яблоко Макс Практик. Стоимость товара в упаковке весом 350 г составляет всего 12 гривен. Покупка большой упаковки весом 2 400 г окажется еще дешевле, ведь заплатить придется всего 74 гривны. Порошок отличается не только низкой стоимостью, но и своими параметрами. Он подходит для всех типов белья. Товар сертифицирован, что является гарантией безупречного качества.

Ассортимент продукции магазина позволит выбрать все необходимое для поддержания дома в чистоте. В каталоге представлены многочисленные средства для стирки:

  • капсулы;
  • жидкие стиральные порошки;
  • чистящие средства для кухни и ванной комнаты;
  • для ухода за телом, волосами, полостью рта;
  • хозяйственные товары;
  • средства для ухода за малышами;
  • детское питание;
  • чистки ковров, мытья окон, полов и многие другие.

 

Огромный выбор разных наименований продукции представлен сертифицированными торговыми марками, которые придерживаются государственных стандартов. Ассортимент продукции постоянно расширяется. После приобретения качественных моющих и чистящих средств покупатели смогут наслаждаться свежестью и чистотой белья, а доступные цены позволят сэкономить. Приятных покупок в надежном интернет-магазине!

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