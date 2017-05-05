Стиральный порошок европейского качества

05.05.2017, 16:39

Стремительное развитие технологий касается всех сфер жизнедеятельности. Теперь современных хозяйкам стало намного проще, ведь можно приобрести стиральный порошок из Европы по доступной цене. Но главное преимущество заключается в том, что порошок безопасен для здоровья и отлично отстирывает даже застарелые пятна.

Яблоко Макс Практик – порошок для всех типов белья

Европейское качество стирального порошка сможет приятно удивить каждую хозяйку. Так, магазин my-lavka.com.ua предлагает приобрести стиральный порошок Яблоко Макс Практик. Стоимость товара в упаковке весом 350 г составляет всего 12 гривен. Покупка большой упаковки весом 2 400 г окажется еще дешевле, ведь заплатить придется всего 74 гривны. Порошок отличается не только низкой стоимостью, но и своими параметрами. Он подходит для всех типов белья. Товар сертифицирован, что является гарантией безупречного качества.

Ассортимент продукции магазина позволит выбрать все необходимое для поддержания дома в чистоте. В каталоге представлены многочисленные средства для стирки:

капсулы;

жидкие стиральные порошки;

чистящие средства для кухни и ванной комнаты;

для ухода за телом, волосами, полостью рта;

хозяйственные товары;

средства для ухода за малышами;

детское питание;

чистки ковров, мытья окон, полов и многие другие.

Огромный выбор разных наименований продукции представлен сертифицированными торговыми марками, которые придерживаются государственных стандартов. Ассортимент продукции постоянно расширяется. После приобретения качественных моющих и чистящих средств покупатели смогут наслаждаться свежестью и чистотой белья, а доступные цены позволят сэкономить. Приятных покупок в надежном интернет-магазине!