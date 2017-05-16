Рынок Форекс: как торговать на паттернах

16.05.2017, 16:54

Среди разновидностей технического анализа можно выделить торговлю на паттернах, которая зачастую становится определяющим фактором в работе успешного трейдера. Торговля в таком случае основывается на анализе свечей.

В соответствии с их особенностями графические модели получили название «японских» и указывают нам на момент открытия сделки и значение по окончанию операции. Также японская свеча указывает значение минимального и максимального временного промежутка.

Основная масса трейдеров использует свечной анализ для определения ситуации на валютной бирже, поскольку работа с данным графическим инструментом предельно проста и с ней может справиться даже новичок. Чем выше будет размер свечи, тем больший доход можно ожидать от сделки.

Модели

В традиционном представлении японская свеча состоит из одного или нескольких элементов. В первом случае аналитики выделяют молоты, повышенные и марибозы, но они не обладают ярко выраженной информацией о ситуации на рынке. В свою очередь свечи, состоящие из нескольких элементов, называются харами или поглощением. Вот они как раз и могут дать нам более точную информацию о сигналах, когда следует открывать сделку и закрывать ее. По мнению ведущих аналитиков, модели обоих типов способны принести прибыль трейдеру, если он сможет грамотно воспользоваться своей forex strategie.

В свою очередь, наибольшей эффективностью обладают сложные модели из японских свечей. Вы наверняка могли уже слышать их названия из специализированной литературы: голова и плечи, тройная вершина, вымпел и так далее. Поскольку в их составе находятся сразу несколько видов свеч, аналитическая работа над такими графическими элементами способна принести наиболее подробную информацию о текущем тренде.

Особенности паттернов

С английского слово «паттерн» переводится как «шаблон». Благодаря данному инструменту трейдер может увидеть движение цен и тренда в интересующем его направлении. Но в этом случае расположение ценового графика не имеет значения. Важно лишь, чтобы трейдер мог видеть убыточную и прибыльную ситуацию. Если вы видите, что цена росла три дня по графику, а далее падала день, у вас будет реальная возможность получить прибыль, поскольку подобная комбинация свечей и называется паттерном.

Примечательно, что при умелом обращении с паттернами трейдер может даже не обращать внимание на другие сигналы, как то: уровни поддержки и сопротивления, различные тренды и так далее. Нужно лишь определить подходящий момент для входа и выхода с рынка.

Разнообразие

Как правило, паттерны подразделяются на две категории — общеизвестные и авторские. Подсчитать общее число паттернов невозможно, поскольку каждый день создаются новые комбинации в соответствии с возникающими нештатными ситуациями. Изучая специализированную литературу касательно паттернов, можно найти множество рекомендаций по работе с ними. Однако просто так выбрать паттерн и обучиться работе с ним невозможно. Выбор шаблона производится относительно конкретной ситуации и на основании аналитических данных. Именно поэтому в одном случае можно обойтись одноуровневым паттерном, а в другом придется руководствоваться самой сложной и многоуровневой комбинацией.

Прибыльные варианты

Воспользовавшись статистическими данными, можно выделить пару-тройку наиболее прибыльных и эффективных паттернов на рынке forex. К ним можно отнести в первую очередь «Повешенного» и «Висельника», которые отличаются небольшим размером тела свечи и внушительной тенью, расплывающейся на весь график. Однако в работе с «Висельником» трейдеру следует быть предельно осторожным, поскольку вычислять и дожидаться свечи можно довольно долго, а сама сделка должна открываться в обратном направлении к тени. Еще один важный момент при работе с данным паттерном — ордер стоп-лосс должен ставиться на том же уровне, что и тень.

Как видите, паттерны — весьма полезный и эффективный инструмент для трейдера, который при грамотном использовании способен существенно повысить ваше благосостояние. Не упускайте возможность обучиться работе с наиболее эффективными шаблонами, но перед применением их на реальном счете желательно провести неоднократное испытание с демонстрационным аккаунтом или на центовом счете, где допущенные потери не станут для вас критическими.