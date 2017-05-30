Что такое советник Форекс?

30.05.2017, 12:55

Автоматизированный трейдинг уверенно набирает популярность на рынке Форекс, в связи с чем, все чаще инвесторы задаются вопросом, что же представляет собой советник.

Автоматизированный трейдинг уверенно набирает популярность на рынке Форекс, в связи с чем, все чаще инвесторы задаются вопросом, что же представляет собой советник. По сути, это обычная программа, которая предназначена для автоматизированного управления торговым процессом без участия трейдера. Игрок предварительно загружает робота в свой терминал, закладывает в него алгоритм работы, производит необходимые настройки и при желании наблюдает за его действиями.

Преимущества форекс-советников:

Дополнительное свободное время для трейдера. Быстрое исполнение торговых сделок. Высокая эффективность расчетов. Отсутствие человеческого фактора в торговле. Многофункциональность.

Таким образом, торговый советник — это действительно неплохой вариант для тех, кто намерен с минимальными усилиями добиться успеха в торговле на forex. Хорошая программа способна справиться также и с задачей анализа рынка, причем, для этого могут использоваться разные методы и инструменты. Что уже и говорить об эффективности — человек никогда не сможет с такой же скоростью выполнять весь перечень операций, которые по силам высокоэффективному компьютеру.

Не стоит забывать и про то, что не все изначально готовы справляться с психологической нагрузкой, которая присуща валютной торговле. Но робот не имеет азарта, страха, он не может расстраиваться или отвлекаться на другие задачи. Поэтому он просто следует заданному алгоритму и, если возникают какие-либо трудности, это говорит, лишь о том, что вы сами ошиблись в заданных настройках.

Но перед тем как приобретать советника, вы должны понимать, что покупаете кота в мешке. Из-за огромного выбора программ и постоянно меняющихся условий рынка, невозможно однозначно сказать, что какой-то робот хороший, а какой-то — плохой. Даже платные версии зачастую оказываются убыточными, и вы можете понести с ними серьезные убытки.

Золотые правила в работе с советником Форекс

Самое главное при работе с торговым советником — перед тем как доверить ему реальные деньги, необходимо опробовать программу на демонстрационном счете forex tester, убедившись тем самым в отсутствии явных ошибок и недочетов. Иначе непредвиденная ситуация в работе программы может лишить вас крупной суммы средств.

Также примите во внимание, что многие брокеры предлагают клиентам собственные советники, которые, как правило, имеют хотя бы какие-то гарантии. К тому же, если вы пока не выбрали брокера и слабо разбираетесь в торговле на рынке Форекс, можно включить критерий наличия советника в один из основных при выборе подходящей дилинговой компании.

Как видите, работа с автоматическими советниками не сулит особых проблем, если вы изначально разобрались с устройством данной программы, научились грамотно ее настраивать и задавать подходящий алгоритм для дальнейшей торговли. Поэтому не стоит лелеять себя мыслью, что вам достаточно будет всего лишь нажать на клавишу и робот обсыплет вас монетами. На самом деле, даже автоматизированная торговля требует от игрока определенной компетентности.