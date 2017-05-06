Состояние экономики США продолжает улучшаться

06.05.2017, 11:10

Согласно официальным данным, положение на рынке труда в США в апреле резко улучшилось, уровень безработицы понизился до самого низкого уровня за последние десять лет, что рассеяло тревогу по поводу разочаровывающих экономических результатов, наблюдавшихся месяцем ранее.

Количество рабочих мест увеличилось на 211 тысяч, безработица упала до 4,4%, пробив прогнозируемый уровень. Средняя почасовая оплата труда выросла на 2,5% до 26 долларов 84 центов.

Показатель занятости в Соединенных Штатах повышается ежемесячно на протяжении без малого двух с половиной лет, что позволило почти полностью нивелировать урон, нанесенный глубокой рецессией 2008-2009 годов.



Наибольший прирост рабочих мест происходил в угольной и обрабатывающей отраслях промышленности, являющихся приоритетными для президента Трампа, а также в гостинично-туристском секторе, образовании и здравоохранении.

Безработица среди белых американцев составляла в апреле 3,8%, среди выходцев из Азии - 3,2%, среди испаноязычных - 5,2% и 7,9% среди афроамериканцев. Об этом сообщает "Радио Свобода".