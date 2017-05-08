"Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток"

08.05.2017, 11:39

В Черном море началось строительство морского участка газопровода "Турецкий поток". Об этом 7 мая сообщила пресс-служба компании "Газпром".

Как следует из сообщения, укладку производит универсальный трубоукладчик Audacia швейцарской компании Allseas, являющейся подрядчиком строительства обеих ниток участка. Это же судно будет использоваться для протягивания труб с берега через микротоннели.

Строительство газопровода в глубоководной части Черного моря будет вести трубоукладочное судно Pioneering Spirit. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, проект "Турецкий поток" реализуется по плану. "К концу 2019 года турецкие и европейские потребители "получат новый надежный маршрут для импорта российского газа", - добавил Миллер.

Проект "Турецкий поток" возник после того, как Еврокомиссия оспорила строительство "Южного потока" - четырех ниток газопровода из Анапы по дну Черного моря в Болгарию и далее в Австрию. Россия рассчитывает посредством новых проектов снизить зависимость от транзита газа через Украину.



Предполагаемая мощность каждой нитки "Турецкого потока" составит 15,75 млрд. кубометров газа в год. Об этом сообщает Deutsche Welle.