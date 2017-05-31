"Нафтогаз" предлагает обязать "Киевэнерго" публично отчитываться о расходах

31.05.2017, 15:10

Если "Киевэнерго" под угрозой отключения не находит средств даже на оплату счетов за транспортировку газа, это может свидетельствовать о больших проблемах в компании. Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украины" на своей странице в Facebook.

"Нафтогаз" указывает, что расходы "Киевэнерго" на оплату транспортировки газа составляют менее 10% общих расходов компании.

Компания предлагает обязать "Киевэнерго" публично отчитываться о расходах и осуществлять закупки в системе ProZorro.

"Нафтогаз" сообщает также, что киевская ТЭЦ-4, которая обслуживает жителей Днепровского и Дарницкого районов и принадлежит компании Еврореконструкция, работает в тех же условиях, что и предприятия Киевэнерго, обеспечивает уровень расчетов с "Укртрансгазом" около 95% и не отключает абонентов от горячего водоснабжения.

Ранее стало известно, что "Киевтрансгаз" 30 мая прекратил газоснабжение столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает горячей водой Оболонь, Троещину, Радужный и Лесной массивы Киева. "По состоянию на 1 мая долг столицы за теплоэнергию составил почти 4,9 грн. При этом доля долга государства составляет около 2 млрд грн, из них 1,2 млрд грн - некомпенсированные льготы и субсидии в теплоснабжении, а 0,8 млрд грн - некомпенсированная разница в тарифах за прошлые годы", - заявляет "Киевэнерго". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.