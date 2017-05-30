Гройсман: Кабмин не планирует повышать цену на газ в октябре

30.05.2017, 17:07

Кабмин не намерен повышать цену на газ до 8,5 тысячи гривень за тысячу кубометров с октября, а заявления некоторых политиков по этому поводу не отвечают действительности.

Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Слышал информацию, что правительство собирается поднять цену на газ до 8,5 тысячи гривень. Хочу подчеркнуть, что это никоим образом не соответствует действительности. Это абсолютная ложь", - сказал премьер.

Цена на газ для бытовых потребителей установлена постановлением Кабинета министров от 22 марта 2017 года No187 на уровне 6 879 гривень за 1 тысячу кубометров (4,942 гривни за кубометр + 2,5% торговой наценки + НДС). Об этом сообщает УНИАН.