Правительство приняло решение, согласно которому в Украине телевизоры и кондиционеры будут реализовывать с энергетическими этикетками европейского образца

25.05.2017, 15:15

24 мая на заседании Правительства утверждены разработанные Госэнергоэффективности технические регламенты энергетической маркировки телевизоров и кондиционеров воздуха.

В соответствии с этими регламентами все кондиционеры и телевизоры в Украине будут реализовывать вместе с энергетическими этикетками европейского образца.

Такие мероприятия будут осуществляться в рамках выполнения взятых на себя Украиной обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Благодаря энергетическим этикеткам потребители будут иметь полную и достоверную информацию о классе энергетической эффективности кондиционеров и телевизоров. Также предполагается, что поставщики и распространители этого бытового оборудования будут обязаны включать информацию о классе энергоэффективности продукции в рекламные материалы", - сообщил Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Внедрение системы энергетической маркировки позволит: обеспечить эффективное потребление энергоресурсов при использовании кондиционеров и телевизоров; существенно повысить уровень конкурентоспособности отечественных производителей кондиционеров и телевизоров на внутреннем и международном рынках; контролировать и не допустить на рынок Украины неэффективное оборудование.

Инф. Пресс-службы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.