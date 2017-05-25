ОПЕК заморозила нефтедобычу до конца марта 2018 года

25.05.2017, 16:57

Государства-участники Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) на саммите в Вене договорились продлить еще на девять месяцев соглашение о заморозке нефтедобычи, сообщило в четверг, 25 мая, агентство Reuters со ссылкой на участников встречи.

Решение вступает в силу с 1 июня 2017 года и будет действовать до конца марта 2018 года.

В конце ноября 2016 года участники ОПЕК впервые с 2008 года договорились снизить объемы нефтедобычи на первую половину 2017 года, обрушив тем самым цены на нефть. В середине мая готовность продлить соглашение на девять месяцев выразили Россия и Саудовская Аравия, а позднее эту позицию поддержали и другие нефтедобывающие страны.

Ожидается, что рынки отреагируют на решение ОПЕК с разочарованием, поскольку многие акционеры надеялись, что заморозку нефтедобычи продлят на более длительный срок, отмечает Reuters.

После новостей о решении ОПЕК баррель нефти сорта Brent подешевел на 2,3 процента и стал стоить 52,72 доллара, цена барреля WTI снизилась на 2,5 процента, составив примерно 50,08 доллара. Об этом сообщает Deutsche Welle.