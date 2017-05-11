ЕБРР решил продлить ограничения финансирования проектов в России

11.05.2017, 11:30

Акционеры Европейского банка реконструкции и развития поддержали решение о продлении ограничения финансирования проектов в России. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в Facebook.

По его словам, 10 мая на заседании совета управляющих ЕБРР Россия пыталась возобновить финансирование своих проектов.

В 2014 году на финансирование российских проектов наложили ограничение, на этот раз большинство акционеров банка вновь поддержали это решение.

"Основная аргументация российского руководителя была в том, что эти ограничения наносят ущерб развитию частного сектора экономики России и якобы негативно влияют на результаты работы банка", - отметил Данилюк.

В свою очередь, Данилюк в своем выступлении подчеркнул, что "военная и экономическая агрессия России против Украины наносит вред не только Украине, но и России, включая и частный сектор, о котором так "волновался" представитель РФ". Об этом сообщает ВВС Украина.