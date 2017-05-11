Правительство продлило на месяц действие чрезвычайных мер на рынке электроэнергии

11.05.2017, 16:01

Кабинет Министров Украины на своем заседании в четверг продлил на месяц действие чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, которые были введены в рамках режима экономии ресурсов из-за экономической и энергетической блокады в январе этого года. Решение было принято по предложению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"Надо продолжать меры, мы должны принимать оперативные управленческие решения, - сказал Владимир Гройсман. - Но это испытание мы пройдем, кто бы нам ни мешал".

В ходе обсуждения решения министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отметил, что режим чрезвычайных мер продолжается третий месяц, но это позволило накопить необходимый запас угля на складах и нарастить долю атомной энергии в общем энергобалансе страны. По его информации, объем угля на складах составляет 2,2 млн тонн и равняется запасам на начало осенне-зимнего периода. А доля атомной энергетики в энергобалансе 62%, тогда как в мае прошлого года этот показатель составлял 47%. Все эти меры, подчеркнул министр, позволили сэкономить 1,7 млн тонн угля.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.