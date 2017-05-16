"Нафтогаз" полностью выплатил ЕБРР кредит, взятый в 2016 году на закупку газа

16.05.2017, 15:28

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" своевременно выплатил Европейскому банку реконструкции и развития кредит в размере 300 миллионов долларов, который использован для импорта природного газа в Украину в июле- сентябре 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Нафтогаз Украины" погасил заем в рамках второго раунда использования средств по возобновляемой кредитной линии ЕБРР. В течение июля-сентября 2016 года "Нафтогаз" полностью использовал доступные средства по кредиту в размере 300 миллионов долларов. Выплаты процентов и возврата кредита состоялись вовремя", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в рамках второго раунда кредитования в Украину поступило 1,8 миллиарда кубометров газа, при этом "Нафтогазу" пришлось частично финансировать договоры, заключенные по результатам процедур закупки за кредитные средства ЕБРР, за свой счет.

Согласно сообщению, средневзвешенная стоимость закупки газа в Европе за кредитные средства ЕБРР составляла 185 долларов за 1 тысячу кубометров. Поставщиками "голубого" топлива для госхолдинга являлись следующие компании: Axpo Trading AG, CEZ, a.s., Engie SA, Eni Trading & Shipping S.p.A., RWE Supply & Trading GmbH и Uniper Global Commodities SE.

"Кредитная линия ЕБРР не только дает нам возможность получать дешевый ресурс для закупки газа перед отопительным сезоном, но и играет важную роль в продвижении реформ в энергетическом секторе. ЕБРР проводит постоянный мониторинг внедрения новых стандартов отчетности, прозрачности, экологической и социальной ответственности на предприятиях государственной формы собственности, в том числе и в "Нафтогазе", - прокомментировал глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Кредитная линия ЕБРР для "Нафтогаза" в размере 300 миллионов долларов была открыта в октябре 2015 года и предназначена для закупки газа на западной границе Украины. Одним из условий предоставления кредита ЕБРР была реализация правительством Украины плана действий по реформе корпоративного управления в "Нафтогазе".

В рамках первого раунда использования средств кредитной линии ЕБРР "Нафтогаз" закупил 1,7 миллиарда кубометров газа для отопительного сезона 2015-2016 годов.

По данным "Нафтогаза", заем от ЕБРР является возобновляемым кредитом на 3 года. В течение этого срока "Нафтогаз" может погашать и снова занимать средства в пределах этой суммы, чтобы профинансировать авансовые закупки газа. Об этом сообщает УНИАН.