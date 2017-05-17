Укрнафта направила в ГФС новый план финансового оздоровления

17.05.2017, 12:51

Укрнафта направила в Государственную фискальную службу Украины новые предложения по финансовому оздоровлению компании путем досудебной санации, сообщает пресс-служба компании.

Новый план финансового оздоровления Укрнафты предусматривает погашение налогового долга исключительно за счет поступлений от операционной деятельности, что должно помочь снять возражения, из-за которых предыдущий план досудебной санации не получил поддержки в 2016 г.

Предложения компании предусматривают, что: налоговый долг в части налоговых обязательств (по всем общегосударственным налогам и сборам) будет рассрочен и подлежит уплате в течение 3 лет с даты вступления в законную силу определения суда об утверждении плана досудебной санации; Укрнафта будет рассчитываться как по налоговым обязательствам, включенным в план досудебной санации, так и по текущим обязательствам в период действия плана.

"Компания инициирует рассмотрение вопроса о списании налогового долга в части штрафных санкций и пени, учитывая длительное существование проблемы задолженности перед Укрнафтой" со стороны государственных компаний НАК Нафтогаз Украины и ПАО Укртрансгаз, за 2 млрд кубометров природного газа 2006 г. добычи. Необходимым условием проведения финансового оздоровления является также продление Государственной службой геологии и недр Украины всех действующих лицензий Укрнафты в соответствии с законодательством", - сказано в сообщении.

В соответствии с графиком погашения налогового долга, половина долга должна быть выплачена до конца 2018 г., остаток будет выплачиваться в течение следующих 2 лет.

"Укрнафта рассчитывает подтвердить в ДФС возможность согласования указанных предложений, поскольку ДФС принадлежит более 50% кредиторской задолженности предприятия и без ее согласия процедуру досудебной санации реализовать невозможно", - говорится в письме председателя правления Укрнафты Марка Роллинса и. о. председателя ГФС Мирославу Продану.

Налоговый долг Укрнафты на конец 2016 г. составил 13,2 млрд грн, увеличившись за год на 3,1 млрд грн.

Компания за прошлый год нарастила убыток до 8,74 млрд грн. При этом чистый убыток за 2015 г. составил 4,9 млрд грн, дебиторская задолженность составляла на начало 2016 г. 18,68 млрд грн.

50%+1 акция Укрнафты принадлежит государству в лице Нафтогаза Украины. Интересы миноритарных акционеров представляет Игорь Коломойский. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.