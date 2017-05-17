Украинские аграрии уже экспортировали более 38 миллионов тонн зерновых

17.05.2017, 17:56

Украинские аграрии с начала 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 - июнь 2017) экспортировали рекордные 39,14 миллиона тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"По состоянию на 17 мая 2017 года в Украине зафиксирован новый рекорд - в текущем маркетинговом году экспортировано 39,14 миллиона тонн зерновых, что на 120 тысяч тонн больше, чем за весь 2015/2016 МГ", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что такого результата аграриям удалось достичь благодаря увеличению экспорта ячменя, которого поставлено на внешние рынки в объеме 5,14 миллиона тонн, тогда как за весь прошлый маркетинговый год этот показатель составил 4,4 миллиона тонн.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 16,28 миллиона тонн, ячменя - 5,14 миллиона тонн, кукурузы - 17,5 миллиона тонн, ржи - 4 тысяч тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 306 тысяч тонн муки.

По итогам 2016-2017 МГ украинские аграрии планируют установить рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 миллиона тонн этих культур. Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости. Об этом сообщает УНИАН.