Гройсман: Программа "Доступные лекарства" будет финансироваться в полном объеме

22.05.2017, 15:41

Правительственная программа "Доступные лекарства", которая стартовала с 1 апреля и предусматривает обеспечение необходимыми лекарствами больных диабетом, астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями, будет финансироваться в полном объеме в этом году и в последующие годы, сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своей поездки в Винницу, где сегодня, 20 мая, проходит юбилейный, 10-й День Европы.

"Мы беспокоимся о здоровье украинцев. Мы работаем над тем, чтобы совершенствовать программу. Средств у нас достаточно, программа нам по карману, мы будем ее финансировать - и в этом, и в следующем году, и в дальнейшем, чтобы люди получали поддержку", - сказал Глава Правительства.

Он напомнил, что сейчас Правительство ведет постоянный мониторинг выполнения программы, оперативно реагирует на возникающие недостатки и проблемы. Вместе с тем уже сейчас отрабатывается решение о расширении программы. "Мое общение с людьми доказывает, что надо расширять спектр лекарств для программы "Доступные лекарства", - добавил Владимир Гройсман.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.