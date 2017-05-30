30.05.2017, 10:19

Почти миллион украинцев уже воспользовались правительственной программой "Доступные лекарства", которая стартовала в апреле текущего года, и получили необходимые лекарственные препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета II типа бесплатно или с незначительной доплатой.

Об этом на заседании Национального трехстороннего социально-экономического совета заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Правительство Владимира Гройсмана начало программу "Доступные лекарства" в апреле текущего года с целью решения одной из ключевых задач - улучшение благосостояния украинцев и увеличение продолжительности жизни в Украине. Программа финансируется из государственного бюджета и, как отмечал Глава Правительства, вполне "по карману" стране. Сейчас готовится решение о внесении изменений в Госбюджет-2017 и увеличении программного финансирования на 250 млн грн - до 750 млн грн. Кроме того, члены Правительства по предложению Главы Правительства просчитывают возможность расширения программы и введения в нее более широкого спектра препаратов.

Сейчас Правительство ведет постоянный мониторинг работы программы, оперативно реагируя на все случаи невыполнения или ненадлежащего выполнения правительственных поручений на местах. Так, на заседании Кабинета Министров 11 мая Премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение Вице-премьер- министру Павлу Розенко и и. о. Министра здравоохранения Ульяне Супрун вместе с председателями местных органов власти анализировать состояние выполнения программы "Доступные лекарства", определять проблемные вопросы и предлагать пути их решения. В случае необходимости Глава Правительства поручил проводить селекторные совещания. Одно из таких совещаний прошло во исполение поручения в середине мая.

Комментируя нынешнее состояние выполнения программы, Вице-премьер-министр Павел Розенко отметил: "Сегодня более 5 тыс. аптек участвуют в этой программе, и около 1 млн граждан смогли получить лекарства бесплатно или с незначительной доплатой", - сказал он.

По словам Павла Розенко, до 1 июля Минздрав должен подготовить предложения по расширению перечня лекарств и заболеваний, которые могут быть включены в программу. Вице-премьер-министр в очередной раз подчеркнул, что Правительство гарантирует 100%-ное возмещение стоимости лекарственных средств аптечным учреждениям. "500 млн грн переданы в области, и первые проплаты уже пошли. Около 25 млн грн уже возмещено аптечным учреждениям за предоставленные людям лекарства. Правительство гарантирует, что все средства в полном объеме будут возмещены", - отметил Павел Розенко.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.