В Украине растут показатели заболеваемости корью

25.05.2017, 16:49

В Украине наблюдается эпидемический подъем кори, признаки которого наблюдались уже в конце прошлого года.

Как сообщили в Центре по контролю и мониторингу заболеваний, за 4 месяца текущего года на территории страны зарегистрировано 172 случая кори в 10 регионах, против 8 случаев за аналогичный период прошлого года.

Согласно статистическим данным (за 4 мес. 2017) чаще болеют дети младшего (1-4 года), среднего (5-9 лет) и старшего возраста (10-14 лет). Их удельный вес в общей заболеваемости составляет 80% (138 случаев), из них 57 случаев (41,3%) не привиты, 53 (38,4%) не привиты в полном объеме. В возрасте 15-19 лет заболели 8 человек (4,7%), среди взрослых - 23 человека (13,4%).

Быстрыми темпами нарастание эпидемического процесса наблюдается в Ивано- Франковской области, где по состоянию на 23 мая 2017 года зарегистрировано - 296 случаев кори, из них 240 детей до 15 лет (49,6%), лабораторно подтверждено 147 случаев кори (47,3%). Рост заболеваемости наблюдается также в Одесской области, где по состоянию на 23 мая 2017 года зарегистрировано 125 подозрительных случаев кори, из них 95 детей.

Эпидемический подъем кори в Ивано-Франковской и Одесской областях сопровождается вспышками в детских организованных коллективах и семейных очагах. В остальных областей до сих пор регистрируются и единичные спорадические случаи заболеваний. Об этом сообщает УНИАН.